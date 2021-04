Em um dos momentos no gramado, os emparedados se confraternizam e Arthur e Fiuk – que já se desentenderam algumas vezes na casa- resolvem selar a paz. Os dois se abraçam e o instrutor de crossfit deixa claro que o desentendimento foi só no jogo: “Daqui para fora… vai ser um prazer do caramba! Estou falando sério. Você me ensinou muita coisa aqui. De lidar com meus próprios demônios. Isso é muito significante. E eu só agradeço.”