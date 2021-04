No BBB21, brothers são acordados com toque de despertar | casa BBB

Horas antes, Arthur era o único acordado na casa mais vigiada do Brasil. O brother disputa a preferência do público com Thaís e Fiuk. Durante Jogo da Discórdia da noite anterior, o instrutor de crossfit recebeu a placa de “não ganha” do cantor paulista, que incluiu a cirurgiã-dentista em seu pódio. A goiana, por sua vez, escolheu Viih Tube e Pocah para o novo pódio e indicou que Caio não ganha o programa. Já Arthur colocou Pocah e Caio em seu pódio e deu a placa de “não ganha” para Juliette.