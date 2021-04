No BBB21, Fiuk desabafa sobre o jogo: ‘Está ficando meio cansativo pra mim’ | casa BBB

“Eu dei uma forçada só pra entrar no jogo, sabe? Esse negócio do jogo, do que o Tiago fala, mas isso aí está ficando meio cansativo pra mim. Entrei pra me divertir e, quando eu vi, tentei bitolar no negócio do jogo, começou a me fazer mal. Estou a umas duas, três semanas, me reconectando, pensando…”