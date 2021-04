No BBB21, Fiuk diz que quer atender Big Fone, e Thaís confessa: ‘Só se você me colocar no Paredão também’ | casa BBB

“Tá. É só você me colocar no Paredão também“, fala a goiana. Fiuk se assusta e questiona: “Como é que eu atendo o Big Fone e te coloco no Paredão?“. Thaís continua: “Eu vou te dar a minha mão e você vai pôr. Vai”.

Fiuk está na berlinda porque perdeu a ‘Final do Mal’ da Prova do Líder Seara. Ele participa da Prova Bate e Volta amanhã e ainda pode escapar do Paredão.

O papo continua. “Você tem certeza desse negócio do Caio? Certeza absoluta?”, pergunta o artista às sisters. “Você tem que fazer o que quiser”, fala a youtuber. “Mas independente disso, vocês têm certeza?”, pergunta o brother. “Não, mas se eu pedir para ele, ele me bota. Se eu pedir para o Fiuk, se ele atendesse o Big Fone, ele me colocaria, entendeu?”, fala a cirurgiã-dentista.

“Ainda mais com esse negócio dos votos. Você tem certeza que o Arthur vai ser o mais votado também?”, questiona o artista. “Isso eu não tenho certeza”, frisa Viih Tube. “Eu acho que sim”, afirma Thaís. “Não. Você não tem como ter certeza”, aponta a youtuber. “Não, não, não… Depende”, diz a goiana. “Não dá pra ter certeza”, reafirma Viih Tube. “Meu voto é óbvio que é nele”, emenda o cantor.

“Eu acho que eu sei quem vota nele”, conta Thaís. “Sim, mas certeza não dá para ter. Tem gente que chega na hora e não vota”, fala Viih Tube. “A única que as pessoas falaram para mim que não vota nele, se eu puxar ele. Se eu tiver que puxar antes do voto da casa. Que eu puxaria”, comenta a cirurgiã-dentista.

“Eu acho que o Gil não vota nele…”, fala Fiuk. “Se o Big Fone tocar não seria pulseira vermelha, branca, imunidade, nada. Seria algo novo”, destaca Viih Tube.

Fonte: Gshow