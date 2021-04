No BBB21, Fiuk questiona Gilberto: ‘Será que não é melhor dar imunidade para uma pessoa que não está envolvida no jogo?’ | casa BBB

Fiuk e Gilberto estão na academia do BBB21 e voltam a conversar sobre o poder do Anjo. Gilberto comenta com o ator que gostaria de imunizar Juliette e Fiuk responde: “Você falou de segurar os BOs. Se neste Paredão o B.O está em cima da Juliette também cabe a ela segurar o B.O”. O doutorando em Economia analisa e diz que a advogada terá dois votos: “Do Caio e do Arthur. Só que como a galera pensa em coletivo para tentar se salvar, eu acho que o Rodolffo e a Pocah podem votar nela. Se não for para imunizar a Juliette, eu desejaria imunizar o João porque ele tem, pelo menos, uma chance de ir ao Paredão e a Thaís não tem nenhuma chance de ir ao Paredão. Nenhuma. Zero”.