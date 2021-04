No BBB21, Gilberto analisa situação de um brother: ‘Ele ficou sentido por causa da Thaís’ | casa BBB

“E outra coisa, Ju (João). Eu falei com o Fiuk. Ele ficou sentido por causa da Ta (Thaís), né? Ela falou: ‘Não, amigo, eu queria muito colocar ele (no Pódio do Jogo da Discórdia). Para mim, ele e a Pocah estão iguais’. Eu falei: ‘Amiga, não estou’. Ela sabe que não está. Eu falei: ‘Amiga, você gosta do Fiuk, mas, no jogo… você gosta dele, mas você não joga com ele'”.

Em seguida, o pernambucano volta a narrar o papo que teve com Fiuk: “‘Amigo, as pessoas vão precisar votar. As pessoas vão votar em quem? A Camilla vai votar no João? Não vai. O João vai votar na Camilla? Não vai””.

Ontem, após o Jogo da Discórdia, Viih Tube conversou com Thaís sobre a postura de Fiuk: “Ele tá mexendo com o seu psicológico, desculpa. Ele não te colocou no pódio quando você queria colocar ele, da primeira vez“.



Fonte: Gshow