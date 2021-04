“Sonhei com a Carla [Diaz] e de novo ela dizia que eu ia sair. Mas, que as coisas estavam um pouquinho melhores do que estavam antes. Ela disse que são duas semanas. Eu [saio]… que todo mundo espera… e outra pessoa que todo mundo espera. Depois, só surpresa. Ela falou que iam ser chocantes as eliminações…”