No BBB21, Juliette comenta sobre o Paredão: ‘Eu tenho mais motivos concretos para indicar o Arthur’ | casa BBB

“Eu durmo com Pocah, eu adoro conversar com ela, eu sei que ela está muito machucada. O Caio, eu vejo verdade nele e foi uma pessoa que, desde o início, estava do meu lado. O Arthur tem a questão da agressividade, mas eu também sou. Tem a questão… essa irritação dele me incomoda, mas eu entendo. Só não aceito“, continua paraibana.