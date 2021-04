No BBB21, Juliette pede para Thaís: ‘Qualquer coisa que me envolver, você tem intimidade para chegar e conversar’ | casa BBB

O papo entre Thaís e Juliette continua na área externa da casa do BBB21. Agora a maquiadora procura concluir a conversa: “Então, é isso Tatá, desculpa as palavras tortas, mas você entendeu que estávamos juntas, querendo ajudar sempre. Outra coisa, eu vou te pedir, de verdade, qualquer coisa, qualquer coisa que me envolver, você tem intimidade o suficiente para chegar para mim e conversar e eu com você. Para a gente não ficar… A gente sente uma coisa, a gente faz uma coisa e, quando a gente comenta com a outra pessoa a pessoa, já acrescenta o sentimento dela em relação a você ou em relação a mim e aí vai…”.