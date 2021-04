No BBB21, sisters cantam ‘Enrosca’, música de Fábio Jr., com a ajuda de Fiuk | casa BBB

As sisters se empolgam relatando o que viram. Juliette e Thaís passam a conversar com Fiuk. A sister de Goiás fala que a música ‘Enrosca’, de Fábio Jr., está na trilha sonora da novela. Viih Tube entra no papo e pergunta para o cantor: “É do seu pai, né?” O ator diz que sim, e o grupo começa a cantar a música com ele.

A advogada aproveita para brincar com Thaís e conta para Fiuk que a sister achou que fosse de Junior Lima. Thaís se diverte e diz que sabia que a música era do pai do ator. As duas ficam brincando na frente do cantor que explica que a composição é do pai dele e que Junior gravou uma versão dela.