No BBB21, toque sonoro do Castigo do Monstro soa e João Luiz se assusta achando que era o Big Fone | casa BBB

Camilla de Lucas, João Luiz e Juliette estão conversando tranquilamente no gramado da casa do BBB21, quando o toque do Castigo do Monstro soa e o brother e a advogada se assustam e, como estavam deitados, chegam a levantar um pouco. O professor de Geografia até senta, e a influenciadora digital pergunta, rindo: “Achou que era o Big Fone?“. Assustado, o mineiro afirma com a cabeça que sim e a sister rir mais ainda. “Que rápido!“, emendou Camilla de Lucas. “Sacanagem“, brinca João Luiz.