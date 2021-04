No BBB21, Viih Tube especula sobre Castigo do Monstro: ‘Vou chorar muito se desmontarem meu Vip’ | casa BBB

“Eu, João e Juliette, a gente tem que pegar o Anjo. Porque a gente corre o risco de estar no Monstro“, diz Camilla. “Ai, gente, peguem o Anjo porque vou chorar muito se desmontarem meu VIP“, avisa Viih Tube.

Em seguida, os quatro começam a especular sobre quem poderia dar o Monstro para Thaís. Camilla e João acreditam que Thaís não seria a escolha de nenhum brother para o Monstro, mas a goiana lembra que deu o castigo a Gilberto na semana anterior. Diante disso, o quarteto avalia quais seriam as escolhas de Gilberto para o Monstro, caso o pernambucano fosse o Anjo, e concordam que Rodolffo seria uma das opções.

O grupo de brothers discute, então, quais seriam as opções de Rodolffo para o Monstro, caso o cantor sertanejo vença a prova do Anjo. Viih Tube questiona João: “Acha que o Rodolffo tiraria dois do VIP?”.