No Bola da Vez, Casemiro fala sobre possível volta ao São Paulo e rasga elogios a Lucas Moura

Atualmente no Real Madrid, Casemiro é presença constante nas discussões sobre melhor volante do futebol mundial. Enquanto isso, a torcida do São Paulo sonha com um possível retorno do craque, revelado no CT de Cotia. Em partipação no Bola da Vez, da ESPN Brasil, que vai ao ar neste sábado (10), às 19h30 (Brasília), o jogador da seleção brasileira falou sobre a possibilidade.

“Hoje, a minha mentalidade não. Minha mentalidade é totalmente no Real Madrid. É muito difícil de falar. Sou muito grato ao São Paulo, mas é muito difícil você falar daqui 5, 6, 7 anos. É muito difícil você falar que vai jogar no São Paulo hoje, você não pode falar uma coisa dessa. Os momentos que eu tive no São Paulo foram prazerosos”, disse o volante em papo que contou com a presença de André Plihal, Diego Lugano e Paulo Calçade.

Enquanto respondia sobre o possível retorno, Casemiro também fez questão de elogiar bastante um dos seus ex-companheiros na equipe tricolor: o atacante Lucas Moura, atualmente no Tottenham.

Casemiro comemora gol contra o Santos pelo São Paulo YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images

“Tive um jogador que, pra mim, foi o melhor companheiro que eu tive no Brasil que se chama Lucas Moura. É um jogador que tive o prazer de jogar com ele. É um cara que admiro muito. Joguei com o Rogério Ceni. Jogadores excepcionais. Tive meu grande momento no São Paulo, mas falar de terminar a carreira é muito difícil. Você estando no Real, com 29 anos, é difícil falar. Mas todo mundo sabe a admiração que tenho pelo São Paulo. Hoje falar que daqui 7 anos jogaria no São Paulo é muito difícil”, finalizou.