No Bola da Vez, Felipe Melo explica o que aconteceu com o Palmeiras no Mundial: ‘Foi brutal’

Convidado do Bola da Vez nesta semana, que vai ao ar neste sábado, na ESPN Brasil e ESPN App às 19h (Brasília), o volante do Palmeiras Felipe Melo falou sobre a campanha do time no Mundial de Clubes de 2020, onde a equipe brasileira decepcionou.

No Mundial, o Palmeiras perdeu os seus dois jogos, ficando na quarta colocação, sem marcar sequer um gol contra o Tigres-MEX e Al-Ahly-EGI

“Sinceramente, não vejo a culpa no psicológico, vejo a culpa na parte física. O psicológico influencia muito, mas a partir do momento que você sai de um título tão expressivo, como é o título da Conmebol Libertadores, tão almejado como foi… a obsessão do Palmeiras é a Libertadores. Você vai com um sentimento de ‘Nossa, fizemos aquilo que se esperava da gente na temporada'”, disse o volante de 37 anos.

“Devido à pandemia, foi brutal a forma que foi exigido do nosso aspecto físico. Quando eu falo físico, eu coloco pra você também que a gente sai daqui de São Paulo e vai pra Doha, são cinco ou seis horas de diferença. O pessoal, na primeira noite de sono, foi show de bola. Na segunda noite, o pessoal já começava a querer dormir às 22h, já estava batendo aquele sono. Meia-noite, no máximo, estava todo mundo dormindo. Eu às quatro da manhã estava de pé, soltando fogos porque eu consegui dormi bem pra caramba”, analisou.

Felipe Melo explicou como o fuso horário da viagem atrapalhou o elenco alviverde.

“Eu lembro quando abriu o café da manhã às sete da manhã e já estava todo mundo lá. A gente estava trocando a noite pelo dia, e isso é muito complicado. Enquanto a gente pega o time mexicano que teve, ao invés de 80 jogos na temporada, 40 jogos na temporada, que chegaram uma semana antes… O Bayern estava ali do lado, praticamente. O último, que nós perdemos nos pênaltis, do Egito, estava ali perto, tanto que tinham muitos torcedores no estádio. Então não foi fácil. No segundo jogo, eu via que os meninos já estavam cansados”, disse.

“Se os meninos estão assim, imagina nós que temos um pouco mais experiência e vivência no futebol. Foi bem complicado, não tivemos tanto tempo. E não tem condição de colocar culpa em ninguém, porque a pandemia fez com que isso acontecesse. Nós fizemos o nosso melhor. Graças a Deus, nós voltamos e demonstramos mais uma vez o nosso valor ao vencermos a grande equipe do Grêmio na Copa do Brasil”, finalizou.