No Bola da Vez, Nilmar admite ‘coceira’ para voltar a jogar, mas é enfático: ‘Não tem como’

Ele foi um dos principais atacantes brasileiros nos anos 2000 e tem apenas 36 anos de idade. Não por menos, segue nos sonhos de algumas torcidas do Brasil, em especial a do Internacional, onde foi revelado. Mas é melhor o torcedor colorado não alimentar muito as esperanças. Nilmar foi o convidado do Bola da Vez deste sábado e até admitiu uma vontade de voltar aos gramados, mas garantiu que isso não acontecerá.

“Vou ser sincero. Muita gente me cobra: ‘Você não fez um comunicado (de que se aposentou)?’. Eu parei de jogar! Sempre tem lá no fundo da gente que é jogador aquele: ‘Pô, dá, daria…’. Eu vivi muito com isso. Foi até difícil de me libertar no início. Foi difícil para tomar essa decisão. Até essa semana me ligaram. Empresários me ligam e me falam para voltar. Reacende aquela chama lá no fundo. Dá coceira, vai dar para sempre, não tem como. Mas eu sou realista, foi acontecendo naturalmente, ficando mais distante”, disse Nilmar.

“Você fica uma semana sem jogar futebol como profissional e já sofre. Imagina um cara que está há três anos sem jogar? Você tem que ter um projeto, preparação, e hoje eu não vejo isso. Acho que vou morrer com isso dentro de mim. De pô, poderia ir mais. De assumir que parei, não foi como gostaria. Gostaria de ter encerrado, planejado. Mas na minha carreira foi tudo tão rápido, que até o encerramento foi rápido”, completou.

Nilmar não joga desde o fim de 2017, quando deixou o Santos após apenas dois jogos. Ele enfrentou uma depressão e decidiu encerrar a carreira precocemente.

Nilmar surgiu aos 18 anos de idade no Internacional e logo se tornou um ídolo da torcida. Acabou negociado cedo com o Lyon, voltou ao Brasil para defender o Corinthians e de lá voltou ao Internacional. Ainda passou pelo Villarreal na Europa, onde garantiu uma convocação para a Copa do Mundo de 2010.

O atacante ainda defendeu o Inter por uma terceira vez entre 2014 e 2015.

Por isso, a torcida colorada é uma das mais animadas com a chance de ele voltar aos gramados e até chegou a colocar o nome de Nilmar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, após uma outra entrevista em que fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol – mas fora das quatro linhas.