No Brasil se recuperando de lesão, Coutinho manda recado nas redes sociais

Philippe Coutinho, do Barcelona, sofreu uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo no dia 29 de dezembro do ano passado, em partida do clube catalão contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol. No dia 5 de janeiro, o brasileiro passou por uma operação.

Porém, a recuperação da cirurgia não ocorreu como o esperado. Coutinho passou por consultas no Catar e no Brasil, e então decidiu passar por uma nova operação, desta vez com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. A cirurgia foi realizada no dia 5 de abril, em Belo Horizonte.

No Rio de Janeiro durante o período de recuperação, Coutinho postou uma mensagem em suas redes sociais em tom otimista.

“Cada dia é uma nova batalha, que exige o meu máximo! A recuperação é lenta, requer paciência e dedicação. Os desafios sempre me motivaram. Estou trabalhando firme e estou convicto que voltarei melhor e mais forte a fazer o que mais amo. Deus está comigo e tenho certeza que os que gostam de mim e do meu trabalho também! Obrigado por toda positividade transmitida”, escreveu o meia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Philippe Coutinho (@phil.coutinho)

O tempo de recuperação não foi estipulado pelo Barcelona. Quanto mais rápido for o processo, mais cedo Coutinho vai voltar a treinar com seus companheiros.