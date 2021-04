No dia do goleiro, Weverton se diz orgulhoso e lembra da tradição palmeirense

Em comemoração ao dia do goleiro, o Palmeiras divulgou um vídeo especial para mostrar a rotina de treinamentos da posição nesta segunda-feira.

“Vestir essa camisa é um grande orgulho. Poder representar esta tradicional academia de goleiros. Fazer parte e fazer história vestindo essa camisa não tem preço. Sou um cara super realizado e feliz por vestir essa camisa”, falou Weverton.

O dia é para o goleiro, mas o treino é para todo mundo! Segunda-feira de atividades concluída ➤ https://t.co/zPucaMl9qq P.S.: a câmera sobreviveu 😅#AvantiPalestra pic.twitter.com/xFSok6BRJn — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) April 27, 2021

O preparador Rogério Godoy comandou um treino que envolveu todos os jogadores da posição do Verdão. “Fizemos um trabalho de bola aérea com cunho regenerativo, já que ontem teve o jogo do qual o Weverton participou”, explicou.

Quando perguntado sobre o que sentia ao vestir a camisa do Palmeiras, Jailson falou com emoção: “Primeiramente é uma honra e um sonho realizado. Pra mim isso não tem preço”.

“Fico feliz de estar em uma casa com tradição tão grande e colaborar à altura desta tradição. Por aqui passaram grandes goleiros e grandes preparadores, como Valdir de Moraes. Fico feliz de estar fazendo meu trabalho aqui e colaborar para a academia de goleiros do Palmeiras”, completou Rogério Godoy.