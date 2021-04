No grupo do Corinthians, Peñarol goleia Huancayo na estreia pela Sul-Americana

O Peñarol-URU começou sua trajetória na fase de grupos da Copa Sul-Americana com um grande resultado. Jogando no Estádio Campeon del Siglo, no Uruguai, a equipe enfrentou o Sport Huancayo-PER nesta quinta e goleou pelo placar de 5 a 1, assumindo a liderança do Grupo E da competição.

Os donos da casa começaram melhor e saíram em vantagem aos 16 minutos, quando Trindade cobrou falta na área para Alvarez desviar de cabeça para as redes. Os peruanos conseguiram reagir e empataram no lance seguinte, com um chute de Liliu no canto esquerdo do goleiro.

Foi a partir daí que o Peñarol assumiu o controle do confronto e atropelou o adversário. Os uruguaios foram para o ataque e passaram novamente à frente aos 33, com Facundo Torres. Depois, aos 45, Kagelmacher recebeu assistência de Trindade e anotou o terceiro.

Os mandantes seguiram com o ritmo ofensivo no segundo tempo e transformaram a vitória em goleada aos 23, com Terans marcando de pênalti. Por fim, coube a Alvarez voltar a balançar as redes e marcar o quinto, selando o passeio do Peñarol diante do Huancayo.

Pelo Grupo F da Sul-Americana, o Libertad-PAR derrotou o Palestino-CHI por 2 a 0.