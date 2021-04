No Limite 2021: Confira a lista oficial dos participantes

Neste domingo (25) a lista de participantes do reality No Limite foi finalmente divulgada. O sucesso dos anos 2000 volta para a programação da Globo no dia 11 de maio e, na edição de 2021, o elenco será composto por ex-bbbs. Ficou curioso para saber quem terá que comer o famigerado olho de cabra? Confira a lista completa:

Paula participou da BBB18 e foi eliminada no último paredão antes da final do programa. Durante o reality, ela formou casal com Breno Simões, com quem tem um relacionamento até hoje.

A participação da influenciadora já tinha sido comentada na internet, mas ela desmentiu os boatos no seu Instagram.

Paula Amorim quase chegou na final do BBB18 | Reprodução: Instagram

O músico também foi integrante do BBB18 e foi o décimo primeiro eliminado. Durante o reality, ele brigou com Wagner, seu maior aliado, após uma prova do líder e os dois se distanciaram completamente. Será que podemos esperar uma aliança com Paula Amorim?