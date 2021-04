No Limite: Globo dá spoiler e internautas ‘descobrem’ primeiro ex-BBB que deve participar do reality de sobrevivência | Big Brother Brasil

O programa No Limite está previsto para começar em 11 de maio, na tela da Globo. O reality, composto apenas por ex-integrantes do Big Brother Brasil, deve ter os participantes anunciados neste domingo (25), durante os intervalos do Faustão.

Antes de oficializar os nomes, a emissora decidiu dar um ‘spoiler’ sobre um dos ex-BBBs. Os internautas, então, imediatamente começaram a especular e deduziram de quem se tratava somente com essa dica.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

“Um dos participantes foi o sexto eliminado da sua edição do BBB“, revelou a Globo. “Gui Napolitano está praticamente confirmado, era um nome já citado e ele foi o sexto eliminado como postaram no Instagram do programa“, analisou um usuário do Twitter.

No Limite: Gui Napolitano é especulado no reality há semanas

Vale lembrar que Gui Napolitano é especulado em ‘No Limite’ há semanas. O ex-brother, do BBB 20, foi o sexto eliminado da edição passada do programa, com 56,07% dos votos.