No Limite: Globo divulga lista de participantes do reality neste domingo (25); nova edição deve contar apenas com ex-BBBs | Big Brother Brasil

A Globo divulgará a lista completa de participantes de No Limite neste domingo (25). Conforme informado pela emissora, os nomes serão revelados durante os intervalos do Domingão do Faustão, em um esquema parecido com o anúncio dos confinados do BBB 21 (Big Brother Brasil) em janeiro.

A principal expectativa dos telespectadores é em relação aos ex-BBBs. Isso porque, na nova edição do reality de sobrevivência, o elenco deve ser formado apenas por pessoas que já participaram do Big Brother Brasil.

De acordo com informações do colunista Fefito, do BuzzFeed, Gleici Damasceno, Kaysar Dadour, Paula Amorim (todos do BBB 18), Guilherme Napolitano (BBB 20) e Angélica Ramos (BBB 15) são nomes já confirmados para a atração.

No Limite: atração será apresentada por André Marques

A quinta temporada de No Limite será apresentada por André Marques, com estreia prevista para 11 de maio. Vale lembrar que o programa retornará às telas da Globo após 12 anos fora do ar.