No Limite: mais três ex-BBB’s estão confirmados no reality, diz colunista; saiba quem são

No dia 11 de maio está de volta o ‘No Limite’, famoso reality dos anos 2000. A Globo ainda não confirmou quem serão os participantes, mas se sabe que serão ex-BBB’s.

De acordo com o colunista Fefito, do Buzzfeed Brasil, mais três nomes confirmados no reality são: Angélica Ramos, Kaysar Dadour e Paula Amorim.