No Limite: participantes são revelados pela Globo e lista surpreende; ex-BBB 21 disputa o reality de sobrevivência | Big Brother Brasil

Os participantes de No Limite foram revelados no último domingo (25), com direito a muitas surpresas. A Globo divulgou a lista completa durante os intervalos do Domingão do Faustão e do BBB 21 (Big Brother Brasil).

O reality retorna após um hiato de 12 anos e promete fortes emoções para os telespectadores. Neste ano, o programa é composto apenas por ex-BBBs, com personagens bem conhecidos e queridos pelo público.

Caso não consiga visualizar a enquete, clique aqui.

Os ex-integrantes do BBB 18 dominaram a seleção. Viegas, Paula Amorim, Mahmoud, Jéssica, Kaysar e Gleici foram nomes que apareceram na lista de participantes de No Limite. A última citada conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão, quanto o sírio ficou em segundo lugar na ocasião.

No Limite: veja a lista completa de participantes

Arcrebiano (BBB 21)

Angélica (BBB 15)

Viegas (BBB 18)

Paula Amorim (BBB 18)

Ariadna (BBB 11)

Gui Napolitano (BBB 20)

Kaysar (BBB 18)

Carol Peixinho (BBB 19)

Elana (BBB 19)

Lucas Chumbo (BBB 20)

Gleici (BBB 18)

Mahmoud (BBB 18)

Iris Stefanelli (BBB 7)

Marcelo Zulu (BBB 4)

André (BBB 13)

Jéssica (BBB 18)