No Limite: surfista Lucas Chumbo e ex-atletas estão entre participantes do reality de resistência da Globo

Após ser o primeiro eliminado do Big Brother Brasil do ano passado, o surfista campeão mundial de ondas gigantes Lucas Chumbo está de volta aos reality shows da Globo, dessa vez, no ‘No Limite’, que vai exigir mais da resistência física dos participantes. Além dele, outros dois ex-atletas que participaram em outras edições do BBB também estão nessa edição do programa.

+ Confira os confrontos da 3º fase da Copa do Brasil

Marcelo Zulu defendeu o Brasil no Pan do Rio (Foto: Divulgação/Globo)

Marcelo Zulu, que participou do BBB 4, competiu nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, e defendeu a Seleção Brasileira de luta livre entre 2000 e 2014. Atualmente, o ex-lutador de 40 anos é treinador de atletas do UFC.

Paula foi jogadora de vôlei (Foto: Divulgação/Globo)

Paula Amorim é ex-jogadora de vôlei, e atuou profissionalmente somente até os 20 anos. Ela jogou ao lado de atletas como Roberta, Carol, Mara e Suellen, que já defenderam a Seleção Brasileira. Ela participou do BBB 18.

O programa faz primeira apresentação em maio e teve a lista divulgada neste domingo. Confira outros nomes de ex-BBBs que não foram atletas, mas vão ter que ter espirito e fôlego de campeão para superar a competição que exige muita força e resistência dos competidores.

Viegas (músico) – BBB18

Angélica (modelo e atriz) – BBB15

Arcrebiano (instrutor de crossfit) – BBB 21

Ariadna (Digital Influencer) – BBB 11

Gui Napolitano (Empresário) – BBB 20

Carol Peixinho (Digital Influencer) – BBB 19

Kaysar (ator e cantor) – BBB 18

Elana (Influencer) – BBB 19

Gleici (Influencer) – BBB 18

Mahmoud (sexólogo) – BBB 18

Íris Stefanelli (apresentadora) – BBB 7

Jéssica Mueller (personal trainer) – BBB 18

André Martinelli (palestrante) – BBB 13