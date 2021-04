No Limite: veja a data de estreia e quando começa o reality de sobrevivência com ex-BBBs | Big Brother Brasil

O programa No Limite tem estreia prevista para o próximo mês e surge como uma boa aposta da Globo para substituir o BBB 21. O reality de sobrevivência retorna às telas da emissora depois de 12 anos de hiato, com um formato inédito.

Para aproveitar o burburinho acerca do Big Brother Brasil, a Globo decidiu selecionar apenas ex-BBBs para a atração. Foram confirmados: Arcrebiano, Angélica, Viegas, Paula Amorim, Ariadna, Gui Napolitano, Kaysar, Carol Peixinho, Elana, Lucas Chumbo, Gleici, Mahmoud, Iris Stefanelli, Marcelo Zulu, André e Jéssica.

No Limite: data de estreia e quando começa o reality de sobrevivência

O reality de sobrevivência tem data de estreia marcada para 11 de maio, sete dias após o fim do BBB 21. O vencedor do programa deve receber o prêmio de R$ 500 mil, de acordo com o site ..

A nova edição de No Limite contará com 11 episódios e será transmitida às terças-feiras, depois de Império, escrita por Aguinaldo Silva e protagonizada pelo trio Alexandre Nero, Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral.