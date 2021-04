No Limite: veja nove ex-BBBs que estão confirmados para o reality de sobrevivência, segundo colunista | Big Brother Brasil

Após 12 anos fora do ar, o programa No Limite retorna às telas da Globo no próximo mês. O reality de sobrevivência, que deve contar apenas com ex-participantes do Big Brother Brasil, tem estreia prevista para 11 de maio.

O colunista Fefito, do BuzzFeed, revelou os nomes de nove ex-BBBs que supostamente já estão confirmados para a nova edição da atração, com direito a três integrantes muito queridos pelos telespectadores.

De acordo com informações divulgadas pelo profissional, Gleici Damasceno, Kaysar Dadour e Paula Amorim, todos do BBB 18, devem integrar o elenco de No Limite. A acreana foi campeã do programa apresentado por Tiago Leifert, enquanto o sírio ficou em segundo lugar. Já a mineira figurou no top 4 na ocasião.

No Limite: veja outros ex-participantes do Big Brother Brasil supostamente confirmados para o reality de sobrevivência

Ainda segundo Fefito, os seguintes nomes também devem participar de No Limite: Alan Passos (BBB 5), Marcelo Zulu (BBB 4), Anamara Barreira (BBB 10), Tatiele Polyana (BBB 14), Angélica Ramos (BBB 15) e Guilherme Napolitano (BBB 20).