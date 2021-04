No mesmo voo, Arthur, do ‘BBB21’, flagra Pocah dormindo e brinca: ‘Segue tudo normal’

Após a eliminação de Pocah do “BBB21”, no último paredão, a cantora encontrou seu parceiro de jogo Arthur no aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta sexta-feira. Os dois pegaram o mesmo voo. Já durante a viagem, o professor de Educação Física flagrou a amiga dormindo e não perdeu a piada:

Durante sua estadia no reality, especialmente nas primeiras semanas, as várias sonecas de Pocah chamaram atenção do público. Ela, aliás, foi eliminada na última quinta-feira com 73,16% dos votos, no paredão contra Camila de Lucas e Gil.