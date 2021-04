No More Heroes 3 ganha novo trailer com gameplay explosivo

Se você estava com saudades de Travis Touchdown e seus amigos (e inúmeros inimigos), hoje (8) ganhamos um prato cheio de novidades sobre No More Heroes 3! Afinal, rolou uma transmissão de quase 2h apresentada pelo próprio diretor do jogo, o ilustríssimo Suda51.

No More Heroes 3 ‘Series Digest Movie’ trailer Includes some new NMH3 scenes as wellhttps://t.co/Qo9M6aaqgY There is also a Japanese NMH3 broadcast that’s been live for almost an hourhttps://t.co/Vih4RvewHK pic.twitter.com/GxfefkrqGz — Nibel (@Nibellion) April 8, 2021

O influencier Nibel no Twitter separou os melhores momentos do evento, o que inclui um novo trailer de gameplay com várias cenas e personagens inéditos, explorando as novas e antigas mecânicas da série:

Caso você queira conferir a íntegra da apresentação, ela também está disponível no player abaixo:

Exclusivo do Nintendo Switch, o jogo tem lançamento previsto para o dia 27 de agosto de 2021. Como andam as suas expectativas para o retorno de Travis? Comente!