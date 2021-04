No povoado Pescoço, em Penedo, briga de família acaba em esfaqueamento

Na noite deste sábado, 10 de abril, por volta das 19h, policiais militares receberam a informação de que havia acontecido uma tentativa de homicídio no Povoado Pescoço, na rua Principal e que a vítima já tinha sido encaminhada para UPA de Coruripe.

A guarnição policial foi até o local para colher as informações e testemunhas narraram que, o autor de iniciais P S D S havia se metido em uma briga de família entre E D S S e seu filho, e que consequentemente o agrediu com golpes de faca, se evadinho do local.

A polícia orientou aos familiares que fossem até a delegacia para fazer um B=boletim de ocorrência.

Não foi divulgado o estado de saúde da vítima.

Com informações do 11º BPM