Após a vitória do Atlético-MG sobre o América-MG, neste domingo, o técnico Cuca participou de entrevista coletiva e elogiou a atuação do argentino Nacho Fernández.

“Ele é diferenciado. é um jogador que tem uma movimentação enorme, e logicamente que erra, por buscar o jogo todo o tempo. É um armador, um segundo atacante, chega na frente pra concluir, tem uma bola parada eficiente e é um jogador muito inteligente, estamos muito contentes com ele”, disse Cuca

O treinador também falou sobre Tchê Tchê, ao ser questionado sobre uma possível contratação do jogador do São Paulo, e em que área do campo o atleta atuaria.

“É uma pergunta difícil, porque está encaminhado (a contratação de Tchê Tchê), mas não está decidido. Prefiro esperar que as coisas se resolvam pra depois poder falar do jogador. No próximo jogo quem sabe eu te responda essa pergunta”, explicou o técnico.

Cuca já havia trabalhado com o jogador na época em que treinou Palmeiras e São Paulo.

O Atlético-MG é líder do Campeonato Mineiro com 18 pontos conquistados em sete rodadas disputadas. A próxima partida é contra o Pouso Alegre, na quarta (7).