No Resenha, David Neres e Antony revelam o que ouviram de Lugano quando subiram no São Paulo

David Neres e Antony são os convidados do Resenha ESPN que vai ao ar nesta sexta-feira (30), às 22h (de Brasília), na ESPN Brasil e no ESPN App. A dupla de ex-jogadores do São Paulo, hoje juntos no Ajax, da Holanda, teve a oportunidade de um reencontro, com Lugano, ídolo tricolor e agora comentaristas dos canais Disney.

No programa, os jovens repassaram o momento em que se tornaram profissionais no São Paulo e revelaram o que ouviram do uruguaio. Um conselho que não deixa de ser curioso, mas importante para o desenvolvimento de suas carreiras.

“Eu acho que tem um que ele falava, que se falarem que a gente é bonito, não acredita”, contou Neres, seguido por Antony. “Eu ia falar isso agora. Lugano sempre falava isso lá na Barra funda: se falar que é bonito, não acredita.”

David Neres fez seu primeiro jogo com a camisa do São Paulo em outubro de 2016, em vitória sobre o Fluminense. Ele saiu do banco de reservas, onde também estava Lugano. Já Antony estreou em novembro de 2018, contra o Grêmio, com o uruguaio já como dirigente.

“O primeiro conselho pra molecada que sobe de Cotia pra Barra funda é: a partir de amanhã, automaticamente, vocês vão ficar bonitões. Vocês fiquem espertos. Quando alguma menina chegar perto de vocês agora e falar que você é bonito, fica longe”, explicou o ex-zagueiro.

“Não tem um menino que passe de Cotia pra Barra funda que não fique bonitão de um dia pro outro, é automático. Deve ser o maior salão de beleza do mundo, todo mundo fica lindo. E eles acabam acreditando, porque é tanta mensagem, tanta coisa, que acabam acreditando. A autoestima vai pra cima, o perigo está aí”, complementou.

O Resenha ESPN com David Neres e Antony, além de Lugano, também teve a participação de Silas, outro ex-São Paulo, e a apresentação de André Plihal. Não perca, nesta sexta, às 22h, na ESPN Brasil e no ESPN App.