No Rio de Janeiro, Renato fala sobre o Flamengo e sai do lugar comum: “É um timaço”

O Flamengo conseguiu uma importante vitória contra o Vélez, fora de casa, e quebrou um grande tabu: desde 1982, o Rubro-Negro não ganhava de um clube argentino dentro da Argentina, na Libertadores da América. O Mengão saiu atrás duas vezes no placar, mas o poderio ofensivo mais uma vez deu conta do recado e Arrascaeta novamente foi decisivo.









Por outro lado, o sistema defensivo flamenguista foi novamente muito criticado na web e sobrou para Rogério Ceni. Na transmissão no SBT, o comentarista Mauro Cezar também questionou a defesa e disse que era um setor mal treinado. Na coletiva, Rogério reconheceu que o time precisa melhorar nesse sentido, mas disse que o mais importante é falar sobre as coisas boas que aconteceram.

Em outra ponta, Renato Gaúcho vem sendo muito falado na internet após dá uma declaração para o comentarista Muller, da TV Gazeta. O ex-jogador disse que conversou com o comandante e ele revelou mais uma vez a vontade de treinar o Rubro-Negro.

“Renato Gaúcho tem um sonho. Ele me disse: ‘O único clube que eu gostaria de treinar é o Flamengo. É um timaço, está no Rio, minha casa, minha família está ali’. Ele recusou 20 milhões por ano da Arábia. Se fosse para ele escolher, prioridade é o Flamengo.” Muller, na TV Gazeta. pic.twitter.com/LH9mbSceh3 — Planeta do Futebol �� (@futebol_info)

April 21, 2021





“O Renato tem um grande sonho de dirigir o Flamengo. Já disse isso duzentas vezes publicamente e ele falou isso para mim também novamente. Ele disse assim: ‘Müller, o único clube que eu gostaria de treinar é o Flamengo, pois é um timaço. Está no Rio, minha casa, minha família está ali’. Claro, não agora pois têm que respeitar o Rogério Ceni que faz um grande trabalho lá. Agora, se ele pudesse escolher, a prioridade seria o Flamengo”, revelou.

O comentarista também disse que Renato recusou uma oferta do exterior: “Ele recebeu uma proposta da Arábia Saudita para ganhar R$ 20 milhões por ano e ele não quis. É claro que é bem-sucedido financeiramente e o Mano [Menezes] foi no lugar dele. O Renato refutou e eles pegaram o Mano”, afirmou no programa ‘Mesa Redonda’.