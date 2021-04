No sufoco, o Fluminense obtém uma vitória heroica na Libertadores: 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe

Pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores, Independiente Santa Fe e Fluminense se enfrentaram nesta quarta-feira (28), em Armênia, às 21h (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto em tempo real da partida aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Fluminense comemoram gol diante do River Plate (Foto: Agif)



O Fluminense abriu o placar logo no início da segunda etapa. Kayky fez um passe na frente para Nenê, que tocou de letra. Fred colocou a bola na frente e abriu o marcador. No segundo tempo, o camisa 9 aproveitou um bom cruzamento de Egídio e marcou o segundo.

Porém, o Santa Fe diminuiu com Giraldo, e a coisa parecia se complicar com a expulsão de Egídio. Porém, brilhou a estrela de Marcos Felipe, garantindo a primeira vitória do Fluminense na Libertadores de 2021.

Independiente Santa Fe x Fluminense: veja como foi o tempo real da partida da Libertadores

