No sufoco, o Palmeiras vence o Universitario por 3 a 2 na estreia na Libertadores

Pela rodada inaugural do Grupo A da Copa Libertadores, Universitario e Palmeiras se enfrentaram nesta quarta-feira (21), em Lima, às 21h (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto da estreia palmeirense na competição aqui, no Bolavip Brasil.

Palmeiras inicia a defesa do título nesta noite (Foto: Getty Images)



Melhor na primeira etapa, o Palmeiras saiu na frente com Danilo, aproveitando um desvio de Alan Empereur em cobrança de escanteio pela direita. No início do segundo tempo, Rony tocou para Raphael Veiga, que fuzilou e ampliou o marcador.

Porém, tudo parecia que ia desandar quando Enzo Gutiérrez marcou duas vezes. Um na cobrança de falta de Novick e outro em cobrança de pênalti. Com um a menos, devido à expulsão de Alan Empereur, o Verdão buscou a vitória nos acréscimos: Renan balançou as redes de cabeça.

Universitario x Palmeiras: assista ao tempo real da partida da Libertadores

