Nodo recruta profissionais para atuação no Brasil e EUA

A Nodo, empresa responsável pelo desenvolvimento de soluções que potencializam resultados de empresas de todos os tipos, aumentando sua presença digital e impulsionando o negócio por meio de experiências inovadoras, está recrutando profissionais para atuação no Brasil e EUA.

Ao todo, são oferecidas algumas vagas para as posições de gerente de projetos, desenvolvedor full-stack, desenvolvedor back-end, UX designer, desenvolvedor front-end, UX/UI designer, auxiliar administrativo entre outras. Todas as oportunidades são para Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas com atuação remota – o que permite a candidatura de pessoas de todo o país.

Há, ainda, uma vaga de Biz Dev (Business Developer) para trabalhar diretamente com a diretoria norte-americana nos Estados Unidos. Neste caso, é necessário poder trabalhar legalmente no país e morar na região da Califórnia, em San Diego, Orange County ou Los Angeles.

Os contratados pela Nodo receberão salários compatíveis com o mercado de trabalho e terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, vale refeição ou vale alimentação, seguro de vida e vale transporte. Com uma carga horária de 40 horas semanais, a companhia oferece aos colaboradores a contratação em regime CLT ou PJ, de acordo com a função.

Como se inscrever

Os interessados devem se candidatar diretamente no portal de carreiras da Nodo, disponível em https://nodo.cc/pt/trabalhe-conosco. Na plataforma é possível encontrar informações e detalhes sobre cada uma das oportunidades disponíveis, como requisitos e atribuições.

