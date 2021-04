Noite histórica! Palmeiras não toma conhecimento e goleia o Independiente del Valle pela Libertadores

Pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras goleou o Independiente del Valle por 5 a 0 no Allianz Parque. Rony (2), Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa fizeram para os mandantes. O Verdão chega aos seis pontos no Grupo A, enquanto os equatorianos somam apenas um ponto.

Na próxima rodada do torneio, os comandados de Abel Ferreira vão encarar o Defensa y Justicia, atual campeão da da Sul-Americana e Recopa, na terça-feira (04), às 21h30, em Buenos Aires. Já a equipe de Renato Paiva recebe o Universitário na quarta-feira (5), às 19h.

RONY, O SENHOR LIBERTADORES



A partida começou com o Independiente del Valle trocando passes no campo de defesa, e o Palmeiras mais recuado, com uma marcação agressiva e apostando em lançamentos longos e contra-ataques.

E foi em seu ponto forte que o Verdão abriu o placar com 10 minutos de jogo. A equipe alviverde roubou a bola no campo de ataque. Raphael Veiga ficou com ela e tentou lançamento para Rony. Pellerano tentou afastar, mas acabou mandando para trás. A bola se ofereceu para Rony, e ele fuzilou Ramírez. O camisa 7 chega ao seu sexto gol pelo Palmeiras na Libertadores.

DOMÍNIO ALVIVERDE



Após abrir o marcador, a equipe da casa cresceu no jogo. Em cobrança de lateral, Luiz Adriano ajeitou de letra para Patrick de Paula. De fora da área, o meia mandou chute forte, e Ramírez fez ótima defesa.

O segundo gol estava maduro, e saiu no lance seguinte. Novamente roubando a bola no ataque, Patrick de Paula tentou lançamento para Luiz Adriano. A bola desviou no defensor e se ofereceu ao atacante pela direita, que ampliou a vantagem. O camisa 10 voltou a marcar após mais de três meses.

Nos minutos finais da primeira etapa, a equipe visitante conseguiu chegar mais ao campo de ataque, mas esbarrava na boa marcação palmeirense, que bloqueava os chutes de longa distância e cruzamentos.

SEGUNDO TEMPO ELÉTRICO



O Independiente del Valle voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, e em poucos minutos chegou com perigo. Aos 4 minutos, Faravelli experimentou de longe, obrigando Weverton a espalmar pelo lado.

O goleiro palmeirense voltou a ser exigido cinco minutos depois. Murillo cobrou falta no lado de Weverton, que fez linda defesa.

A resposta alviverde chegou com Danilo. Após recuperar a bola no ataque, o meia fez bela jogada individual pela direita e, da entrada da área, mandou chute com força, que tirou tinta da trave de Ramírez.

PALMEIRAS IMPIEDOSO



Após resistir aos 15 minutos de pressão equatoriana, o Palmeiras voltou a adiantar a marcação e chegou ao terceiro gol. Patrick de Paula roubou no ataque e pegou a defesa aberta. Sozinho, ele chutou forte, e Ramírez fez excelente defesa, mas o garoto palmeirense aproveitou o rebote para balançar as redes.

Mesmo com enorme desvantagem, os visitantes seguiam com ímpeto ofensivo, e só não diminuíram pois Weverton estava em noite inspirada. Após tabela, Montenegro recebeu na de frente para o gol, mas o camisa 21 saiu muito bem e evitou o gol.

Mas no contra-ataque, os brasileiros acharam o quarto gol. Zé Rafael lançou Victor Luis na esquerda, que cruzou para Rony completar de primeira e fazer o seu segundo na partida.

O Palmeiras tinha completo domínio e conseguiu o quinto gol aos 35 minutos. Wesley cobrou escanteio para Danilo Barbosa, que desviou de cabeça, sacramentando uma goleada histórica no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 0 INDEPENDIENTE DEL VALLE-EQU – Copa Libertadores

Data: 27 de Abril de 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo.

Árbitro: Roberto Tobar-CHI

Assistentes: Christian Schiemann-CHI e Cláudio Rios-CHI

GOLS: Rony (10 ’1ºT) (1-0), Luiz Adriano (19 ’1ºT) (2-0); Patrick de Paula (19 ’2ºT) (3-0); Rony (28 ’2ºT) (4-0) e Danilo Barbosa (35 ’1ºT) (5-0)

Cartões amarelos: Abel Ferreira, Patrick de Paula (PAL); Segovia, Bryan García (IDV)

Cartão vermelho: –

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Patrick de Paula (Zé Rafael, 22/2ºT), Danilo (Felipe Melo, 31/2ºT), Raphael Veiga (Danilo Barbosa, 23/2ºT) e Victor Luís; Rony (Wesley, 31/2ºT) e Luiz Adriano (Willian, 22/2ºT)

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Renato Paiva)

Ramírez; Shunke, Pacho e Segovia (Guerrero, 29/2ºT); Landázuri (Sánchez, 41/2ºT), Bryan García, Pellerano (Vite, 29/2ºT), Faravelli e Chávez; Murillo e Braian Montenegro (Escobar, 29/2ºT)