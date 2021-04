Nome de Renato Gaúcho chega ao Corinthians e dirigente expõe possibilidade; salário é quase 4x maior que Mancini

Campeão da Copa do Brasil em 2016 e da Copa Libertadores da América no ano seguinte, Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. Após quase cinco anos no comando do clube gaúcho, ele não resistiu à queda para o Independiente del Valle na pré-Libertadores. Livre no mercado, o ex-atacante já é alvo de especulações e virou desejo da torcida de muitos clubes.









Na manhã desta sexta-feira (16), o jornalista Jorge Nicola revelou ter entrado em contato com um dirigente do alto escalão do Corinthians após a forte repercussão nas redes sociais entre torcedores. Apesar da vontade e indicação de muitos corinthianos, o Timão não vê a menor possibilidade de contratar o técnico neste momento.

O principal motivo exposto pelo dirigente é a realidade financeira que o Corinthians se encontra. O salário de Vagner Mancini no Parque São Jorge é de R$ 280 mil, enquanto Renato Gaúcho recebia na casa de R$ 1 milhão no Grêmio, ou seja, quase quatro vezes a mais que o atual comandante alvinegro.

E quando treinou o Ramiro, ele conseguia correr sem tropeçar nas próprias pernas — Fabio (@fahbiomartins)

April 15, 2021





A expectativa é que o treinador, apesar de livre no mercado, realize a mesma pedida para fechar com outro clube. Além disso, conforme Nicola, o dirigente indicou que o Corinthians não irá realizar contratações enquanto não houver a volta do público ao estádios, podendo contar com a verba de bilhetaria.

No Grêmio, o treinador insistia pela chegada de reforços para lutar por títulos. Demitido, Renato Gaúcho deixou o clube gaúcho ao lado dos auxiliares Alexandre Mendes, seu braço direito e que vinha comandando o time enquanto o técnico se recupera da Covid-19, e Victor Hugo Signorelli. No sul, Tiago Nunes, ex-Timão, é um dos cotados para assumir o Tricolor.