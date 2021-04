Noriega se desculpa por comentário ofensivo durante transmissão de Palmeiras x Inter de Limeira

O comentarista de futebol Mauricio Noriega pediu desculpas no início da madrugada desta sexta-feira (30), em suas redes sociais, após fazer um comentário infeliz durante a transmissão da partida entre Palmeiras e Inter de Limeira, válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Verdão

Com a derrota do Verdão, que complicou ainda mais as chances de classificação do clube aos mata-matas do campeonato estadual, o comentarista havia tratado como “vexame” a provável saída precoce da equipe do torneio. Além do mais, pediu para que a torcida aceitasse o fato e não ficasse “mugindo” nas redes sociais.

Ainda durante o andamento da partida, telespectadores foram ao Twitter para demonstrar a insatisfação com o termo utilizado por Noriega:

Bom, é a opinião do Noriega, subjetiva. E simplesmente o que ele acha. Ele tem direito a uma opinião. Penso completamente diferente. E acho que todo torcedor deveria fazer o mesmo, se já não faz. Mas isso é simplesmente o que eu acho. — Diego Iwata Lima (@DiegoMarada) April 30, 2021

Eu ainda não consegui conceber o termo ‘mugir’. Isso é muito descabido. Cada vez mais, vemos e ouvimos estômago, mas era pra ser mente, era pra ser raciocínio. Pena. Pena mesmo. — JG Falcade (@GFalcade21) April 30, 2021

Após a utilização do termo ‘mugir’, o jornalista se desculpou ainda na transmissão e, com o fim dela, foi às redes sociais para reforçar sua retratação, publicando um texto e um vídeo. Em sua postagem, afirmou:

– Peço sinceras desculpas aos telespectadores pelo uso na transmissão de um termo grosseiro. O fiz no ar e repito agora, humildemente. Errei e feio. Deixei-me levar pela ira que sinto contra a perseguição que algumas pessoas fazem em redes sociais, em especial contra alguns jovens atletas. Isso não justifica meu erro e por ele venho aqui publicamente me desculpar com todos que ouviram minha grosseria. Fui muito mal.