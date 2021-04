‘Nós definimos quando você joga’

Cerca de 20 torcedores do Manchester United invadiram o CT de treinamento do clube, em Carrington, na região metropolitana de Manchester, para protestar contra a entrada do clube na já extinta Superliga, anunciada como nova competição entre 12 dos maiores clubes da Europa no último domingo (18).

Os torcedores carregavam bandeiras com mensagens de ‘Fora, Glazers’, em relação à família Glazer, dos Estados Unidos, que é dona do Manchester United e recebe fortes críticas por parte dos torcedores. As informações são do diário The Sun, da Inglaterra.

Ainda havia uma faixa com escritos: ‘Nós decidimos quando você joga’. O técnico Ole Gunnar Solskjaer interveio e conversou com os torcedores antes de deixarem o CT. Os protestos aconteceram pouco mais de 24 horas após o executivo Ed Woodward, um dos cabeças do clube, pedir demissão ao final da temporada.

Há dois dias, após forte pressão da Federação Inglesa de Futebol, da Fifa e da Uefa, os clubes ingleses decidiram em abandonar a Superliga. “Continuamos comprometidos em trabalhar com outras pessoas em toda a comunidade do futebol para encontrar soluções sustentáveis para os desafios de longo prazo que o futebol enfrenta”, dizia o comunicado de desistência do United.