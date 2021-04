‘Nos Gre-Nais a gente tem medo de chutar, de ser feliz’

No primeiro Gre-Nal da temporada de 2021, o Grêmio venceu o Internacional por 1 a 0 na Arena em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho.

O gol da vitória tricolor foi marcado por Léo Chú, que acertou o ângulo de Lomba com um cute de fora da área, aos 42 minutos do segundo tempo.

O volante colorado Rodrigo Dourado lamentou mais uma derrota colorada no clássico do Rio Grande do Sul.

“Controlamos o jogo todo. Tivemos chances. Não sei o que acontece. Nos Gre-Nais, a gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar, medo de ser feliz”, disse Dourado, na saída de campo.

Com a derrota deste sábado, o Inter tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos contra o Grêmio.