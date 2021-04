‘Nossos rivais estão em São Paulo’

Dono da faixa de capitão do Palmeiras, Felipe Melo participou na tarde deste sábado da entrevista oficial da Supercopa do Brasil, realizada no estádio Mané Garrincha.

Na véspera da decisão, ele minimizou a rivalidade com o Flamengo e falou em repetir a recente vitória contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana.

Palmeiras (2016 e 2018) e Flamengo (2019 e 2020) vêm se alternando como ganhadores do Campeonato Brasileiro.

Os finalistas da Supercopa também ganharam as últimas duas edições da Conmebol Libertadores e a equipe alviverde faturou ainda a mais recente Copa do Brasil.

“Nossos grandes rivais estão em São Paulo. É claro que o Flamengo é um grande clube, um gigante do cenário nacional e internacional. Mas nossos grandes rivais são Corinthians, São Paulo e Santos“, disse o camisa 30.

“Claro que há rivalidade, mas entendo que não chega a passar da que temos com os outros paulistas”, reforçou.

Felipe Melo durante coletiva antes da Supercopa do Brasil 2021 Lucas Figueiredo/CBF

Adversário do Flamengo na Supercopa, o Palmeiras decide também a Recopa contra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira.

Na primeira partida pelo torneio continental, disputada na noite de quarta-feira, o time brasileiro ganhou como visitante por 2 a 1, resultado que serve de inspiração para Felipe Melo neste fim de semana.

“Fizemos dois gols, tomamos um e saímos com a vitória. É repetir os dois, de repente tomar um e a gente sai campeão. Esperamos poder repetir o resultado feito no último jogo. Independentemente de qualquer coisa, final de campeonato, não se joga. Se ganha”, definiu.

O Palmeiras deve enfrentar o Flamengo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Breno Lopes (Gabriel Menino), Willian e Rony.

O jogo está marcado para as 11h (de Brasília) deste domingo, no estádio Mané Garrincha.