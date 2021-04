Nota zero: Patrícia Kogut fala mal do progarma de Rafa Kalimann

O programa da influenciadora e ex-bbb Rafa Kalimann estreou na última quarta-feira (28) na plataforma de streaming Globoplay, mas a produção parece não ter agradado muita gente. Na última quinta-feira (29), a jornalista do O Globo, Patrícia Kogut, deu nota zero para o programa.

Este zero não é um zero qualquer: o site de Patrícia tem tradição em avaliar novelas e programas, e mostra como uma grande referência quando o assunto é entretenimento televisivo. Para justificar a nota baixa, ela escreveu: Poderia ter sido pior se não fosse Rafael Portugal. E quando tocou “bebi minha bicicleta” e surgiu uma bicicleta de acrílico cheia de líquido para eles “beberem a bicicleta”? Que vergonha alheia”.

Nas redes sociais, grande parte dos internautas concordou com a jornalista. “Errada Patrícia não tá né?”, disse Erick Icarte. “Eu não passei dos 5 min, carisma nenhum”, concordou Ray Menezes.

A internauta Mayara Fernanda lembrou de um fato importante. Quando Grazi Massafera saiu do Big Brother Brasil e iniciou a carreira de atriz, ela também foi duramente criticada. Seria este o caso de Rafa Kalimann? “Nunca me esqueço do que a Grazi passou pós bbb e depois de anos calou a boca de todos. Vamos ver essas pessoas que estão tirando sarro daqui um tempo…”, ressaltou a internauta.