Nova casa da Champions! SBT confirma Liga dos Campeões na TV aberta até 2024

O SBT confirmou, nesta terça-feira, que é a nova casa da Liga dos Campeões até 2024 na TV aberta. Em disputa com a Globo, a emissora de Silvio Santos conseguiu chegar em um acordo com a Uefa e exibirá a maior competição de clubes da Europa a partir da próxima temporada. Gigantes como PSG, Bayern, Manchester City e Real Madrid agora estarão no canal.

O narrador Téo José, principal voz das transmissões esportivas do canal, foi o primeiro a confirmar a novidade, quando ele apareceu no jornal “SBT Brasil”. O contrato firmado irá até a temporada até 2023/2024, e ainda terá no “pacote” a finalíssima entre os campeões da Champions e Liga Europa, na Supercopa da Uefa.

Os jogos, que geralmente acontecem nas terças e quartas-feiras , pelo horário da tarde. A emissora decidirá conforme as datas qual a partida que mais interessa ao público. Ao todo, serão, segundo o Uol, cerca de 15 jogos exibidos. O SBT acabou derrubando a Globo, que já teve a Liga dos Campeões nas telinhas.

Assim como é a dona dos direitos de exibição da Libertadores, o SBT segue valorizando em sua grade o futebol. Já na TV fechada, a exibição dos jogos ficará com a TNT Sports, que já valoriza a competição há algumas temporadas e seguirá transmitindo pelo streaming.



Veja na íntegra o comunicado da emissora:

É com enorme satisfação que o SBT comunica à imprensa, agências, anunciantes e espectadores, que finalizamos o processo de aquisição dos direitos esportivos de uma das maiores competições de clubes do mundo – a UEFA Champions League – para as temporadas 2021-2024.

É o retorno das transmissões em Televisão Aberta desse torneio tão importante, que reúne os maiores astros do futebol mundial, com jogos emocionantes, disputados e com alta qualidade de produção.

A chegada da UEFA Champions League reforça nossa crença no futebol como sendo o esporte mais popular de nosso país com total sinergia ao perfil do SBT, que continuará investindo na estratégia de consolidar esse gênero em sua programação, levando sempre os melhores campeonatos para nossas telas, com a missão e o compromisso de atender às expectativas dos espectadores e do mercado publicitário. Agradecemos à UEFA e à Agência Team pela confiança em nós depositada, na certeza de que trabalharemos para valorizar cada vez mais esse grande direito.

Bem-vinda UEFA Champions League, que começa em agosto, mês do aniversário do SBT.