Nova dupla de zaga, Lindoso, Patrick e mais: Ramírez mexe no Inter para encarar Esportivo pelo Gauchão

O Internacional volta a campo na noite deste sábado (24) e busca deixar no passado a derrota para o Always Ready, no meio de semana, pela Copa Libertadores da América. A partir das 21h (de Brasília), o Colorado encara o Esportivo, no estádio Beira-Rio, em confronto da última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2021.









A tendência é que o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez faça mudanças na equipe titular. Além do desgaste do jogo na altitude boliviana, o Inter já está de olho no confronto com os venezuelanos do Deportivo Táchira, na terça-feira (27), pela segunda rodada do torneio sul-americano. Uma das principais novidades fica para o sistema defensivo.

Diante da suspensão do argentino Víctor Cuesta, expulso contra o Aimoré, o Colorado terá uma nova dupla de zaga, uma vez que Lucas Ribeiro sentiu o joelho contra o Always Ready. Os escolhidos para atuar no setor deverão ser Zé Gabriel e Pedro Henrique. Ainda na defesa, Rodinei entra na lateral direita, com Léo Borges ganhando vaga na esquerda.

Ramírez: técnico espanhol irá rodar o elenco no Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/Flickr do Internacional/Divulgação)



No meio de campo, Rodrigo Lindoso entra no lugar do capitão Rodrigo Dourado e terá a companhia de Nonato e Bruno Praxedes. Já no ataque, Patrick, que não foi utilizado na estreia da Libertadores, joga pelo lado esquerdo, enquanto Yuri Alberto fica com a vaga de centroavante e João Peglow pode aparecer pela direita.

Assim, a provável escalação, conforme o site Globoesporte.com, tem: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Pedro Henrique e Léo Borges; Rodrigo Lindoso, Nonato e Praxedes; Peglow, Yuri Alberto e Patrick. Acumulando 21 pontos, o Inter, para ser líder da primeira fase, precisa vencer e torcer para o Grêmio na derrotar o Ypiranga em Erechim.