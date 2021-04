Nova modalidade de pagamento do Nubank é liberada pelo Google Pay; Veja

O Nubank anunciou a liberação de um novo serviço que permite que o cartão físico ou virtual seja adicionado ao Google Pay. Através desta nova fermenta, será possível realizar pagamentos por aproximação no débito ou crédito em estabelecimentos comerciais por meio do aparelho celular nas maquininhas de cartão compatíveis.

Porém, a função de pagamento por aproximação do banco digital como o Google Pay está sendo gradativa, e em breve deve está disponível para todos os clientes. Para certificar que a nova categoria foi disponibilizada, é necessário aparecer um novo ícone indicando o Google Pay no aplicativo.

Além disso, a ferramenta permite que o usuário realize compras online, em sites e aplicativos que disponibilizam a opção de pagamento por meio da carteira digital.

Como usar o Nubank no Google Pay

Acesse o aplicativo do Nubank em seu celular Android; Selecione o novo painel do Google Pay – toque em Registrar meu cartão; Toque no cartão para registrar (físico e/ou virtual) e, na tela “Vamos abrir o Google Pay para continuar o registro”, selecione Continuar; Digite sua senha de 4 dígitos (usada para compras na maquininha), insira o CVC (código de três dígitos presente no cartão) e seu endereço, toque em Mais e em Continuar; Nos Termos do emissor, toque em “Mais” e em “Aceitar e continuar”; Espere o cartão ser registrado no Google Pay e clique em “Entendi”.

Nova ferramenta possibilita parcelamento de compras

Os clientes do Nubank que utilizam o cartão de crédito poderão parcelar compras específicas para ajudar com fatura mensal da ferramenta. Assim, o cliente que não conseguiu dividir uma compra na hora do pagamento, poderá parcelar o valor nos próximos meses.

O procedimento é feito no aplicativo do nubank e permite que o usuário divida a compra em até 12 vezes. Esse serviço tem como objetivo, ajudar o cliente que queira dividir apenas uma compra específica e não toda a fatura.

Portanto, a nova modalidade passa ser vantajosa, pois pode impedir que o cliente entre no crédito rotativo ao parcelar fatura, visto que as taxas de juros nesta categoria compõe as mais elevadas no mercado financeiro.

Após confirmar a operação, o valor da fatura será atualizado automaticamente. Vale ressaltar, que uma vez que o parcelamento foi concluído, não será possível cancelar ou editar as condições estabelecidas, como números de parcelas e valor.

Contudo, o cliente ainda consegue antecipar as parcelas, se preferir. O Nubank costuma dá descontos de juros aos clientes que fazem pagamentos antecipados.

Como funciona?

O processo para fazer o parcelamento de compra é bem simples. Basta acessar o aplicativo da empresa e clicar na fatura em aberto do cartão. Depois, indique a compra que será parcelada e clique em “Parcela compra”. Em seguida, verifique os prazos e condições disponibilizados para os próximos pagamentos e selecione o de preferência, depois, confirme a operação.

A novidade foi testada inicialmente no México, e agora já está disponível através da fitech no Brasil. Em breve, todos os clientes do banco digital terá direito a nova funcionalidade.