Nova Ordem Mundial é imposta em teaser da última temporada de The Walking Dead · .

Logo após a exibição do último episódio bônus da 10ª temporada de The Walking Dead no domingo (4), que mostrou a origem do vilão Negan (Jeffrey Dean Morgan), o canal AMC divulgou o primeiro teaser do 11º ano da série. O destaque da prévia é a introdução da Nova Ordem Mundial, importante arco das HQs que inspiraram a atração.

Nos quadrinhos, Nova Ordem Mundial é o arco que apresenta a Commonwealth, cidade estruturada com cerca de 50 mil habitantes e maior comunidade dos EUA desde a queda da sociedade no apocalipse zumbi. O vídeo mostra detalhes da cidade reconstruída, incluindo um novíssimo tribunal.

O teaser também anunciou a data de chegada da nova leva de episódios que vai encerrar a história da série principal: 22 de agosto. O lançamento acontece mais cedo do que a época tradicional do retorno de The Walking Dead, que costumava ocorrer entre outubro e novembro.

“Finalizando os seis episódios adicionais da 10ª temporada, que se concentraram em histórias menores e direcionadas aos personagens, estamos animados para começar uma 11ª temporada maior do que nunca”, disse a showrunner Angela Kang ao site Deadline.

“As expectativas serão altas –veremos mais zumbis, muita ação, novas histórias intrigantes, locais nunca antes vistos e nossos grupos juntos em uma comunidade pela primeira vez, tentando reconstruir o que os Sussurradores destruíram”, acrescentou.

O último ano de The Walking Dead será dividido em três blocos. Com 24 episódios ao todo, a série começara com oito lançados em agosto. Ainda não há uma data definida para a estreia das outras duas partes, mas a exibição deve acabar apenas em 2022.

Os episódios do drama zumbi são exibidos aos domingos, às 23h30, no canal Star (antiga Fox).

Assista ao teaser (sem legendas) da 11ª temporada: