Nova proposta do MP para o Campeonato Paulista prevê testagem uma hora antes do jogo; FPF discorda

O Campeonato Paulista está parado desde 24 de março, quando São Bento e Palmeiras se enfrentaram em jogo atrasado da terceira rodada. Por determinação do governo de São Paulo, não é permitida a realização de partidas de futebol na fase emergencial do combate à Covid-19, a qual durará, pelo menos, até o dia 11.









Buscando um consenso com a FPF (Federação Paulista de Futebol), o Ministério Público reformulou a proposta para a retomada do Paulistão. De acordo com o site GE, o MP enviou um protocolo que prevê testes de antígeno, que têm sensibilidade menor que o RT-PCR, mas com resultado mais rápido.

A testagem teria que ser feita uma hora antes das partidas. Além disso, o protocolo também contém um item que prevê a necessidade de os jogadores ocuparem quartos individuais, com refeições em locais abertos. Ainda foi proposto que as partidas comecem depois das 20h, usando como justificativa a segurança, mas indo contra o toque de recolher.

Sobre a tentativa de fazer uma “bolha” igual à da NBA em 2020, o Ministério Público identificou falhas na proposta da FPF. Um dos pontos principais colocados em discussão é a possibilidade de cancelamento de uma partida caso algum profissional acabe se contaminando com a Covid-19.

Nesta quarta-feira (7), uma nova reunião entre o MP e a FPF acontecerá. Há a expectativa de que os jogos sejam liberados, passando a depender apenas de um aval do governo do estado. Como parte da estratégia, partidas de Corinthians e São Paulo já estão previstas para esta semana.