Nova situação de Grohe para retornar ao Brasil pode ganhar força e agita torcida do Grêmio na web

Marcelo Grohe já está na história do Grêmio por tudo que conquistou com a camisa do clube. A torcida tem uma forte identificação com o goleiro e o curioso é que o Imortal não encontrou um arqueiro para substituí-lo à altura no mercado. Paulo Victor e Vanderlei até teve bons momentos, mas nunca passaram 100% de confiança e o segundo já até saiu.









No começo deste ano, houve uma possibilidade da direção do Tricolor Gaúcho tentar repatriá-lo, mas sem sucesso. No entanto, uma nova situação pode fazer com que o paredão realmente retorne ao Brasil. O jornalista Rafael Reis publicou em seu blog no “UOL Esporte”, que talvez seja possível Grohe deixar o Al-Ittihad no meio do ano visando convocações para a Seleção Brasileira.

“(…) Se Marcelo Grohe quiser recuperar os dias de mais badalação, o caminho é mesmo voltar ao Brasil. Seu contrato no “mundo árabe” vai até junho de 2022, mas, a partir do meio deste ano, talvez seja possível negociar uma saída antecipada”, disse o colunista.

O caminho natural em caso de retorno ao futebol brasileiro é o Grêmio. Claro que os representantes do goleiro estariam abertos para ouvir propostas de outros clubes, mas a prioridade sempre será o Tricolor Gaúcho. Contudo, vale ressaltar que não existe nenhuma negociação nesse momento entre as partes.

É uma possibilidade que pode se tornar algo concreto a partir de junho. O arqueiro tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2022 e recebe um salário altíssimo, que nenhum clube do Brasil teria condições de cobrir esse montante. Por isso, para essa hipótese virar possibilidade, depende mais do jogador do que qualquer outra coisa.