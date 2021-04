Nove séries para revisar História: veja quais são elas

Séries para revisar História: 9 tópicos

Você sabia que é possível revisar os principais conteúdos de História que são cobrados pelo ENEM e pelos vestibulares e se divertir ao mesmo tempo?

Vamos conferir, a seguir, nove séries que podem te ajudar com a revisão de alguns acontecimentos históricos.

Como revisar História assistindo séries?

Existem diversas para revisar os conteúdos da disciplina de História para os vestibulares e para o ENEM sem ser através dos métodos tradicionais.

Você pode, por exemplo, assistir filmes, maratonar séries ou ler livros para revisar os conteúdos escolares.

Vamos ver, a seguir, as principais séries que podem ser assistidas tanto por aqueles que buscam um simples entretenimento quanto por aqueles que buscam revisar os principais assuntos de História para as provas.

Marco Polo — a série de TV que retrata o mercador Marco Polo pode ser utilizada para revisar os tópicos que envolvem o Feudalismo e a Idade Média.

Outlander — ambientada em dois momentos históricos, a série retrata o período pós Segunda Guerra Mundial e, simultaneamente, os levantes jacobitas ocorridas na Inglaterra, Escócia e Irlanda.

House of Cards — retrata o sistema político dos Estados Unidos da América e suas possíveis conspirações. Pode ser assistida como forma de revisar Atualidades.

American Crime Story — a série retrata a cada temporada um crime diferente que marcou a história dos EUA, utilizando os julgamentos e acontecimentos da época.

The Crown — A série retrata da vida da Rainha Elizabeth II, desde o momento de sua coroação até a década de 80. Além disso, The Crown retrata também importantes momentos históricos vividos por Elizabeth II, desde os conflitos internos da família real até os principais acontecimentos nacionais e mundiais do século XX.

O Homem do Castelo Alto — a série retrata um possível desdobramento para o mundo caso o resultado da Segunda Guerra Mundial tivesse sido outro.

Grandes Momentos da Segunda Guerra em cores — documentário que relata os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial utilizando conteúdos da época otimizados e apresentados em cores.

Downton Abbey — a série retrata a vida da aristocracia britânica e seus costumes. Além disso, o início do declínio do estilo de vida aristocrata, a Primeira Guerra Mundial e a decadência do Império Britânico são também retratados.

Bolívar — retrata a libertação das colônias espanholas na América do Sul, tendo como foco a vida de Simón Bolívar, importante líder.

The Reign — a série retratada a vida da rainha Mary Stuart, da Escócia, e os seus atritos com a rainha Elizabeth I, da Dinastia Tudor.