Novidades da Netflix: confira a lista de lançamentos que chegam em maio

A carreira de Selena decola e ela se esforça para se manter fiel aos seus princípios, passar mais tempo com a família e expandir os negócios.

Gosta de maratonar filmes e séries? A Netflix tem várias novidades chegando ao catálogo no mês de maio. A lista de lançamentos conta ainda com documentários e longas infantis. Confira:

Quando a primeira geração de super-heróis precisa passar o bastão para os filhos, as tensões aumentam e as antigas regras não se aplicam mais. Uma série de Mark Millar, estrelando Leslie Bibb e Josh Duhamel.

The Bold Type: Temporadas 1, 2, 3 e 4

Com a proximidade da Revolução Americana, Jamie precisa escolher um lado. Claire promove um grande avanço da medicina. Brianna faz uma descoberta terrível. Estrelado por Caitriona Balfe e Sam Heughan.

Amor, Casamento e Divórcio Três mulheres bem-sucedidas do mundo do rádio passam por uma reviravolta quando seus casamentos felizes começam a desmoronar.

Família Upshaw Uma família negra de classe média faz de tudo para ter uma vida melhor e mais feliz enquanto lida com desafios cotidianos nesta série de comédia. Estrelada por Mike Epps e Wanda Sykes.

A Caminho do Céu Existe vida nos lugares e nas coisas das pessoas que morreram. Um homem com síndrome de Asperger e seu tio ex-presidiário descobrem e relatam essas histórias para quem ficou.

Love, Death & Robots: Volume 2 De aventuras selvagens em planetas distantes a encontros perturbadores perto de casa: a antologia vencedora do Emmy está de volta com novas histórias instigantes. Produzida por David Fincher.

Special: Temporada 2 Afastado da mãe, Ryan continua explorando o mundo por conta própria, enfrentando todos os altos e baixos da vida e do amor.

Olá? Sou Eu! Fracassada e infeliz, uma mulher sente que perdeu a alegria de viver — até dar de cara com uma versão mais jovem de si mesma, que aparece exigindo mudanças.

Lucifer: Temporada 5 – Parte 2 Lucifer protagoniza um retorno memorável à terra dos vivos para fazer as pazes com Chloe. E vem pegando fogo.

O Mito de Sísifo Depois de um incidente estranho, um engenheiro descobre segredos perigosos e conhece uma mulher que veio do futuro procurar por ele.

O Método Kominsky: Temporada 3 Um novo capítulo se abre para Sandy, que deve lidar com uma difícil perda, um problema financeiro, uma reunião importante e um grande impulso na carreira. Estrelada por Michael Douglas e Allan Arkins.

Death Note II: O Último Nome O justiceiro Light se infiltra no círculo íntimo do detetive L. Uma apresentadora de TV encontra um segundo caderno e se torna discípula de Kira.

Death Note: Iluminando um Novo Mundo Após a morte de Kira, aparecem seis cadernos no mundo. Ryuzaki, o protegido de L, tenta encontrar os assassinos, que são ajudados por três Ceifeiros.

Operação Overlord Na véspera do Dia D, soldados americanos partem para uma missão em território inimigo e descobrem um segredo sobrenatural que ultrapassa até mesmo os piores pesadelos.

Boi Neon

O maior desejo do vaqueiro Iremar é largar a vida do curral e virar um estilista de luxo. Para viver esse sonho, ele cria roupas sensuais para apresentações eróticas. Estrelado por Juliano Cazarré, o filme é vencedor de prêmios internacionais e nacionais, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.